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شاهد.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على جنوب جدة (فيديو)

شاهد.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على جنوب جدة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066189
المناطق ـ واس:

شهدت محافظة جدة، منذ قليل، هطول أمطار غزيرة، وصواعق رعدية وبروق، شملت وادي مريخ، وقويزة، وهدى الشام، ووسط المدينة وغربها وشمالها.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، متوقعًا هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة والتي تستمر حتى الثلاثاء القادم.

وقال الوطني للأرصاد، إنه يتوقع أن تبدأ هذه الحالة تأثيرها من مساء يوم الجمعة إلى يوم الأحد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول، و تصحب بزخات من البرد ورياح هابطة، قد تصل سرعتها إلى (55 كم/س) وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية لمنطقتي: تبوك “حقل، شرما، ضباء، املج، الوجه”، والمدينة المنورة “ينبع، العيص”.

 

وأضاف يمتد التأثير يومي السبت والأحد على أجزاء من مناطق:تبوك “تبوك، تيماء”، والمدينة المنورة “وادي الفرع، العال، المدينة المنورة، المهد”، منطقة مكة المكرمة “رابغ، جدة، خليص، الكامل، ومن ثم مكة المكرمة، الطائف، الليث، أضم”، ومنطقة الباحة “الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواه، العقيق”.

 

 

وتابع: كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة في مجملها من يوم السبت إلى الثلاثاء على مناطق:حائل “حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة”، الحدود الشمالية “طريف، عرعر، رفحاء”، الجوف “القريات، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل”.

وأشار “الوطني للأرصاد” إلى أن يمتد تأثيرها من يوم الأحد إلى الثلاثاء وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق: القصيم “بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية ومعظم محافظات المنطقة”، الشرقية “حفر الباطن، الخفجي”.

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