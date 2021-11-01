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استشاري يحذر من أدوية ترفع نسبة الإقدام على الانتحار (فيديو)

استشاري يحذر من أدوية ترفع نسبة الإقدام على الانتحار (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066194
محررو المناطق:

طالب الدكتور  محمد العليان، استشاري الطب النفسي، بعدم تناول بعض الأدوية المصروفة دون وصفة أو من الأصدقاء خاصة مضادات الاكتئاب، محذرا من أنها قد ترفع نسبة الإقدام على الانتحار.

وقال العليان، في تصريحات متلفزة: “نحذر بشدة من تناول أي حبوب أو أدوية لعلاج الاكتئاب، ولكن يمكن دعم المصاب نفسيًا وعائليًا واجتماعيًا، وأخذه للطبيب للاطمئنان عليه”.

وأضاف: “مضادات الاكتئاب على المدى القصير والبعيد تسبب مضاعفات وقد ترفع نسبة التفكير في الانتحار بشكل كبير لثلاثة أو أربعة أضعاف”.

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