“الصحة” تكشف حقيقة مساعدة “الحجامة” على زيادة فعالية لقاحات كورونا

محررو المناطق:

أكدت وزارة الصحة، أنه لا توجد دراسات علمية كافية تثبت أو تنفي مساعدة الحجامة على زيادة فعالية لقاحات فيروس كورونا.

وقالت الصحة، إنه لا يوجد أي رابط بين الحجامة ولقاح كورونا، إذ إنه لا توجد توصيات طبية تمنعها بعد تلقي اللقاحات، كما أنه لا توجد دراسات علمية تحدد المدة اللازمة بينها ولقاح فايروس كورونا.

وفي وقت سابق، انتشرت معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعي إمكانية استخراج لقاح كورونا من الجسم وذلك من خلال إجراء الحجامة بعد التطعيم مباشرة، وهو ما دفع المركز الوطني للطب البديل والتكميلي للرد عليها.

وأكد الوطني للطب البديل، عدم جدوى الحجامة في إخراج اللقاح من الجسم بأي حال من الأحوال، مشددا على أنه يمنع منعا باتا إجراءها على موضع أخذ اللقاح (على الجلد مباشرة، موضع الوخز)، أو على أي مرض جلدي مثل (الدمامل، الخراج، البهاق، الصدفية، وغيرها…).

وتابع: “ولكن تجرى على مواضع محددة من الجسم تحت إشراف ممارس معتمد ومرخص من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي”.