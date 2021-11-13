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ظهور أوراق من مصحف على الأرض في لعبة شهيرة يثير غضب المستخدمين.. والشركة تعتذر

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ظهور أوراق من مصحف على الأرض في لعبة شهيرة يثير غضب المستخدمين.. والشركة تعتذر

ظهور أوراق من مصحف على الأرض في لعبة شهيرة يثير غضب المستخدمين.. والشركة تعتذر
http://almnatiq.net/?p=1066201
المناطق ـ وكالات:

أثار ظهور أوراق من مصحف على الأرض في لعبة فيديو “كول أوف ديوتي” الشهيرة، غضب واستياء من قبل المستخدمين.

ووجد المستخدمون صورة لورقة تبدو أنها مقتطعة من مصحف على أرضية إحدى خرائط اللعبة.

وفي بيان لها، اعتذرت شركة “أكتيفجن” الأميركية المتخصصة بألعاب الفيديو، عن محتوى وضع بصورة مسيئة للمسلمين في لعبة “كول أوف ديوتي” القتالية.

كما أوضحت الشركة، أنها أزالت “المحتوى المسيء” من اللعبة في تحديث جديد لها، وأنها تعمل على تفادي مثل هذه الأخطاء مستقبلا.

وكانت قد كتبت في حساب اللعبة المخصص لمنطقة الشرق الأوسط على تويتر: “لعبة Call of Duty صنعت للجميع، كان هناك محتوى وضع بصورة مسيئة للمسلمين بشكل خاطئ الأسبوع الماضي، وتمت إزالته من اللعبة.. نحن نعتذر بشدة.. كما أننا نتخذ كل الإجراءات اللازمة في هذه اللحظة داخل الشركة لتحديد وفهم الحالة ولتفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل”.


فيما أشار مغردون غاضبون إلى أن هذه الحادثة تكررت من الشركة ذاتها للمرة الثانية، إذ سبق أن تضمنت نسخة قديمة من اللعبة صدرت في 2016 صورة لمصحف، مما أثار موجة من الغضب.

ويشار إلى لعبة “كول أوف ديوتي” تحظى بشعبية كبيرة في العالم، وهي لعبة قتالية تحاكي واقع المعارك العسكرية في البر والبحر والجو، فضلاً عن نسخ تعتمد على الخيال العلمي، والمعارك المستقبلية.

وتعد اللعبة واحدة من أنجح ألعاب الفيديو في التاريخ، إذ باعت الشركة منها أكثر من 400 مليون نسخة، منذ صدور نسختها الأولى في 2003.

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