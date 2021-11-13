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اندلاع معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي جنوب شرقي مأرب

اندلاع معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي جنوب شرقي مأرب

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اندلاع معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي جنوب شرقي مأرب

اندلاع معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي جنوب شرقي مأرب
epa09178119 A fighter loyal to Yemen's Saudi-backed government takes position during the fight against Houthi militiamen in the northeastern province of Marib, Yemen, 11 April 2021 (issued 05 May 2021). The offensive by Yemen's Houthi rebels to take Marib city, the last government-held province in the country's north, is facing an increasingly heavy resistance. Government forces and allied tribal fighters stationed in and around the capital city of the oil-rich province of Marib have so far managed to stop the rebels' advance further into the city of around three million inhabitants, and located around 190 kilometer east of Sanaa. EPA/STRINGER
http://almnatiq.net/?p=1066214
المناطق- وكالات:

تدور الآن معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي جنوب شرقي مأرب، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل لها.

والجمعة، أعلنت قوات الجيش اليمني، دحر ميليشيات الحوثي من عدة مواقع في جبهة حريب جنوب مأرب خلال هجوم مباغت. وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية تخوض معارك متواصلة لدحر ميليشيات الحوثي الإيرانية في مختلف جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب.

بالتزامن قصفت قوات الجيش بشكل مكثف بالعيارات وبسلاح المدفعية مواقع وتجمعات الحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة بيحان وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة. وفي جبهة الجوبة، قصفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات ثابتة ومتحركة للحوثيين في مناطق متفرقة، ما أسفر عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح إلى جانب خسائر أخرى في العتاد، وفق المركز الإعلامي.

أما في جبهة صرواح غرب مأرب، فقد كسرت قوات الجيش والمقاومة هجوما للميليشيات على أحد المواقع العسكرية وأجبروها على التراجع والفرار بعد تكبدها خسائر في العتاد والأرواح.

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