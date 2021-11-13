اندلاع معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي جنوب شرقي مأرب

المناطق- وكالات:

تدور الآن معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي جنوب شرقي مأرب، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل لها.

والجمعة، أعلنت قوات الجيش اليمني، دحر ميليشيات الحوثي من عدة مواقع في جبهة حريب جنوب مأرب خلال هجوم مباغت. وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية تخوض معارك متواصلة لدحر ميليشيات الحوثي الإيرانية في مختلف جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب.

بالتزامن قصفت قوات الجيش بشكل مكثف بالعيارات وبسلاح المدفعية مواقع وتجمعات الحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة بيحان وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة. وفي جبهة الجوبة، قصفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات ثابتة ومتحركة للحوثيين في مناطق متفرقة، ما أسفر عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح إلى جانب خسائر أخرى في العتاد، وفق المركز الإعلامي.

أما في جبهة صرواح غرب مأرب، فقد كسرت قوات الجيش والمقاومة هجوما للميليشيات على أحد المواقع العسكرية وأجبروها على التراجع والفرار بعد تكبدها خسائر في العتاد والأرواح.