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جامعة الباحة تنظم الإثنين ملتقى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

جامعة الباحة تنظم الإثنين ملتقى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

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جامعة الباحة تنظم الإثنين ملتقى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

جامعة الباحة تنظم الإثنين ملتقى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
http://almnatiq.net/?p=1066216
المناطق- واس

تنظم وكالة جامعة الباحة للتطوير والجودة ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال وحاضنة أعمال الباحة بعد غدٍ, ملتقي الأسبوع العالمي الأعمال 2021م ومعرض الشركات الناشئة, وذلك على المسرح الرئيس بالمدينة الجامعية.

وأكد معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، أن الملتقى يأتي في وقت تشهد فيه المملكة حراكًا اقتصاديًا ملحوظًا، لمواكبة رؤية المملكة 2030، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والوعي المالي في المجتمع، وتبادل الخبرات بين الخبراء في ريادة الأعمال في مختلف القطاعات، وتقديم نماذج ناجحة من رواد الأعمال، واستضافة رواد الأعمال الشباب لعرض تجاربهم للاستفادة منها.

فيما أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور فارس بن صالح الغامدي، أن الملتقى سيحفز الرواد وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بمشروعاتهم وتطويرها بما يجعل منها مشروعات ذات آثر اقتصادي بالمنطقة, منوهاً أن محاور الملتقى تدور حول البيئة الداعمة لريادة الأعمال في المجالات الابتكارية وأدوار الجهات المعنية في تحفيز وإنماء الطاقات الإبداعية للشباب وتعزيز دور ريادة الأعمال في منظومة اقتصاد المعرفة.

وبدوره أفاد المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال الدكتور زياد بن مشعل الزايدي، أن الملتقى هذا العام سيحظى بعدد من الجلسات التي سيناقش خلالها العديد من المحاور أبرزها مقومات نجاح المشاريع الريادية والتعريف بمنتجات بنك التنمية الاجتماعية والمهارات التقنية لرواد الأعمال والمهارات الريادية المطلوبة في سوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر.

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