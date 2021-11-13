“الشرقية”: غلق 5 منشآت مخالفة للتدابير الصحية

المناطق- الشرقية:

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3889 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 5 منشآت مخالفة، وضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكّدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية، لرفع وتعزيز المستويين التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة “ممتثل” في جميع مدن المنطقة ومحافظاتها، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفاتٍ يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.