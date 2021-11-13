احدث الأخبار

“الشرقية”: غلق 5 منشآت مخالفة للتدابير الصحية
المناطق
 جامعة الباحة تنظم الإثنين ملتقى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال
منطقة الباحة
 اندلاع معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي جنوب شرقي مأرب
أبرز المواد
 “الصحة” تكشف حقيقة مساعدة “الحجامة” على زيادة فعالية لقاحات كورونا
أبرز المواد
 ظهور أوراق من مصحف على الأرض في لعبة شهيرة يثير الغضب.. والشركة تعتذر
أبرز المواد
 استشاري يحذر من أدوية ترفع نسبة الإقدام على الانتحار (فيديو)
أبرز المواد
 شاهد.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على جنوب جدة
أبرز المواد
 “المسند”: الحالة المطرية الأولى بدأت ليلة البارحة.. وهطول أمطار على هذه المناطق اليوم
أبرز المواد
 ضبط أكثر من 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
أبرز المواد
 هطول أمطار متوسطة على محافظتي جدة وينبع
أبرز المواد
 بمناسبة اليوم الدولي للتسامح… انطلاق فعاليات ملتقى حوارات المملكة الرابع الإثنين المقبل 
محليات
 تسجيل أول عقار روسي ضد كورونا بالحقن الوريدي
أبرز المواد
“الشرقية”: غلق 5 منشآت مخالفة للتدابير الصحية

“الشرقية”: غلق 5 منشآت مخالفة للتدابير الصحية

المناطق
جامعة الباحة تنظم الإثنين ملتقى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

جامعة الباحة تنظم الإثنين ملتقى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

منطقة الباحة
اندلاع معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي جنوب شرقي مأرب

اندلاع معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي جنوب شرقي مأرب

أبرز المواد
“الصحة” تكشف حقيقة مساعدة “الحجامة” على زيادة فعالية لقاحات كورونا

“الصحة” تكشف حقيقة مساعدة “الحجامة” على زيادة فعالية لقاحات كورونا

أبرز المواد

“الشرقية”: غلق 5 منشآت مخالفة للتدابير الصحية

“الشرقية”: غلق 5 منشآت مخالفة للتدابير الصحية
http://almnatiq.net/?p=1066220
المناطق- الشرقية:

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، 3889 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 5 منشآت مخالفة، وضبط وتحرير 239 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكّدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية، لرفع وتعزيز المستويين التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة “ممتثل” في جميع مدن المنطقة ومحافظاتها، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفاتٍ يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 3800 جولة رقابية وتحرر 239 مخالفة في الأسواق

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 3800 جولة رقابية وتحرر 239 مخالفة في الأسواق
أمانة الشرقية تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة محلات بيع الغاز في أم العراد بعريعرة

أمانة الشرقية تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة محلات بيع الغاز في أم العراد بعريعرة
ضبط 75 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

ضبط 75 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*