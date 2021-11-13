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خرجت من جحورها بسبب الأمطار.. العقارب تطارد المواطنين في مدينة بمصر.. وتلدغ 428 شخصًا

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خرجت من جحورها بسبب الأمطار.. العقارب تطارد المواطنين في مدينة بمصر.. وتلدغ 428 شخصًا

خرجت من جحورها بسبب الأمطار.. العقارب تطارد المواطنين في مدينة بمصر.. وتلدغ 428 شخصًا
http://almnatiq.net/?p=1066229
محررو المناطق ـ وكالات:

تعرضت مدينة أسوان بمصر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إلى  حالة من الطقس السئ وهطول أمطار غزيرة مصحوبة بثلوج، ما تسبب في تعرض 5 منازل لحدوث انهيارات وتصدعات جزئية، وفاة 3 أشخاص وأصيب 425 شخصا بلدغات العقارب.

وقال وكيل وزارة الصحة بأسوان إيهاب حنفي، إن “الحصر النهائي أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن حالة الطقس السيء الذي تعرضت له أسوان الجمعة بلغت 3 ضحايا و425 حالة إصابة بلدغات العقارب، وجرى تحويلهم إلى مستشفيات كوم أمبو ودراو وإدفو”.

كما ناشد محافظ أسوان المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، بالإضافة إلى أهمية التزام سائقى المركبات والسيارات المختلفة بوقف التحرك والتهدئة للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

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