إطلاق أول نسخة لدوري كرة القدم للسيدات في المملكة

محررو المناطق:

أطلق اتحاد كرة القدم، اليوم السبت، النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، في خطوة تأتي ضمن الخطة الزمنية التي وضعها الاتحاد في إطار برنامج دعم كرة القدم النسائية منذ عام 2017.

وبحسب الاتحاد، ينطلق دوري السيدات في 22 نوفمبر، على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى بمشاركة 16 فريقا، وستقام مبارياته في 3 مدن “الرياض، جدة، الدمام” بتواجد 6 فرق من كل منطقة “باستثناء الدمام أربعة فرق” للعب بنظام الدوري من دورين.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، التي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

بدوره، اعتبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي ياسر المسحل، هذا الإعلان لحظة مهمة في مسيرة الاتحاد، مشيرا إلى أنه جرى تدشين أول دوري رسمي في المملكة كان واحدًا من أهداف الاتحاد عند تدشين إدارة خاصة بكرة القدم النسائية.

وقال المسحل: “اليوم نعيش هذه اللحظة التي تحققت بفضلٍ من الله ثم الدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة لجميع القطاعات وتحديدًا في قطاع كرة القدم”، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالدوري.

وأكد رئيس الاتحاد، حرص الاتحاد على تطبيقها والالتزام بها؛ لما تمثله هذه النسخة من أهمية في مسار كرة القدم النسائية السعودية، متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة”.

يذكر أن الأندية المشاركة هي: التحدي، سما، الهمة، السهام الزرقاء واليمامة (الوسطى) – العاصفة، نسور جدة، اتحاد القوة، الكرة المشتعلة والليث الأبيض “الغربية” – شعلة الشرقية، المملكة النسائي، الواحة واتحاد النسور “الشرقية”.