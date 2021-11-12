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“البلوي” تروي تفاصيل بكاء سائحة بريطانية بعد حصولها على “العباءة السعودية” (فيديو)

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“البلوي” تروي تفاصيل بكاء سائحة بريطانية بعد حصولها على “العباءة السعودية” (فيديو)

“البلوي” تروي تفاصيل بكاء سائحة بريطانية بعد حصولها على “العباءة السعودية” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066239
محررو المناطق:

حكت المواطنة عفاف البلوي، قصة إهدائها سائحة بريطانية، كانت في زيارة لمدينة العلا، عباءة جديدة أعجبت بها.

وقالت “البلوي”، في تصريحات متلفزة، إن السائحة كانت قد أعجبت بعباءة لكن لم يحالفها الحظ في الحصول عليها أون لاين، فبادرت الفتاة بالاتصال بالمرشد السياحي وإهدائها إياها وساعدتها في ارتدائها، لتظهر معالم السعادة على وجهها.

وأضافت الفتاة: “الحمد لله، تمنيت أن أقدم شي بسيط أمثل به بلدي المملكة، شعور لا يوصف”، مشيرة إلى أنها بكت وتأثرت بالموقف جدا، لأنها لم تكن تتوقع ذلك أبدا.

 

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