“طموحي أوصل المريخ”.. نابغة الطائرات المسيرة سعيد الزهراني يروي قصة نجاحه (فيديو)

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“اللي شوفته بعيني ما يخليني أنام.. وطموحي أوصل المريخ”.. بهذه الكلمات، روى المهندس سعيد الزهراني، الحائز على المركز الثالث على العالم في الفضاء ونابغة الطائرات المسيرة، قصته مع التطور في هذا المجال.

ويعتبر “الزهراني” أول سعودي يحصل على رخصة طيار لطائرة بدون طيار، وتوالت عليه الجوائز والأوسمة تتويجًا لأبحاثه وابتكاراته.

وقال “سعيد” في مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية: “الحمد حصلت على إنجازات كثيرة منها المركز الثالث بالعالم في مركز محمد بن راشد في الفضاء، والأول على العالم مع إيربص، وأيضًا صنفت كقيادي شاب في جالوبر في أبوظبي”.

وتابع: “حصلت أيضا على برائتي اختراع من مركز من البراءات والعلامات الأمريكي يختص بطائرة بدون طيار، منها واحدة مصنفة في النقل اللوجستي، وأيضا النقل الجوي والبشري غير المؤهل”.

وتوجه “سعيد” إلى أعرق الجامعات الأمريكية ليحصل على شهادة البكالوريوس في مجال هندسة الطيران وتمكن من تطوير نماذج ضخمة إلا أنه تم اعتقاله بسبب التشريعات الأمريكية وهو الأمر الذي عرضه للخطر، حتى أثبت براءته.