لأول مرة.. لقاح سعودي يسجل نجاحًا للوقاية من مرض كورونا “ميرس” (فيديو)

محررو المناطق:

قال الدكتور نايف الحربي، عالم أبحاث، إن المملكة شهدت أول دراسة سريرية لإنتاج لقاح كورونا “ميرس”، مشيرا إلى أنه أحد 3 لقاحات تحت التطوير على مستوى العالم.

وأضاف الحربي: “هناك واحد في ألمانيا، والثاني في أمريكا، والثالث بالتعاون مع جامعة أكسفو رد، لكن أهمية الدراسة التي جرى نشرها مؤخرا هي أنها أول دراسة في تاريخ الممكلة ذات المرحلة الأولى”.

وتابع: “هذه أول دراسة تدخل المرحلة الأولى، وأهميتها أنك تأخذ لقاح من المعمل وتضعه في الإنسان لأول مرة وهذا خطير، وأهمية الدراسة أبعد من مجرد اللقاح، بل تمهيد الطريق لدراسات أخرى”.