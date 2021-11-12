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أمين “الشباب” بحائل: دعم 14 شاب وفتاة متعثرين في قطاع المقاهي بـ 100 ألف ريال (فيديو)

أمين “الشباب” بحائل: دعم 14 شاب وفتاة متعثرين في قطاع المقاهي بـ 100 ألف ريال (فيديو)

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أمين “الشباب” بحائل: دعم 14 شاب وفتاة متعثرين في قطاع المقاهي بـ 100 ألف ريال (فيديو)

أمين “الشباب” بحائل: دعم 14 شاب وفتاة متعثرين في قطاع المقاهي بـ 100 ألف ريال (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066263
محررو المناطق:

كشف الدكتور جمال الرويضي، أمين مجلس الشباب بحائل، وجود 14 شاب وفتاة متعثرين في قطاع المقاهي، تم إقراضهم أكثر من 100 ألف ريال غير مستردة.

وقال الرويضي، في تصريحات متلفزة: “حصرنا جميع المتعثرين وتم تسليم الدعم لهم من أمير المنطقة، وتمت الإجراءات وفق عمل مؤسسي مع الجهات المعنية”.

وتابع: “تجاوز المقعد الواحد 100 ألف ريال، وعدد الشباب الذين شملهم الدعم 14 شاب وفتاة”.

 

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