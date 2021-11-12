أمين “الشباب” بحائل: دعم 14 شاب وفتاة متعثرين في قطاع المقاهي بـ 100 ألف ريال (فيديو)

كشف الدكتور جمال الرويضي، أمين مجلس الشباب بحائل، وجود 14 شاب وفتاة متعثرين في قطاع المقاهي، تم إقراضهم أكثر من 100 ألف ريال غير مستردة.
وقال الرويضي، في تصريحات متلفزة: “حصرنا جميع المتعثرين وتم تسليم الدعم لهم من أمير المنطقة، وتمت الإجراءات وفق عمل مؤسسي مع الجهات المعنية”.
وتابع: “تجاوز المقعد الواحد 100 ألف ريال، وعدد الشباب الذين شملهم الدعم 14 شاب وفتاة”.
فيديو | أمين مجلس الشباب بحائل: 14 شاب وفتاة متعثرين في قطاع المقاهي تم إقراضهم أكثر من 100 ألف ريال غير مستردة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/m6EY1a0r0v
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 13, 2021
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