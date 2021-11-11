  استشاري: بتر 10 أقدم يوميًا بالمملكة بسبب مضاعفات “السكري” (فيديو)

قال الدكتور عبدالعزيز العثمان، أستاذ واستشاري التغذية السريرية، إن مرض السكري شهد ارتفاعا كبيرا جدا، فمنذ عام 1980 تضاعف الرقم إلى أربعة أضعاف.
وأضاف أستاذ واستشاري التغذية السريرية، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “حصل كثير من المشكلات الكبيرة أدت إلى زيادة نسبة الوفيات بالسكري في العالم وصلت إلى لـ 80%، على الرغم من تقدم الأدوية والخدمات الطبية إلا أنه لازال من أكبر المسببات للوفاة، بالإضافة إلى مشكلات الفشل الكلوي، وأمراض العمي ، والجلطات الدماغية، وأمراض القلب والشرايين، والمشاكل العصبية”.
وأشار العثمان، إلى أنه في المملكة يتم بتر 10 أقدم أو أطراف يوميًا بسبب مضاعفات مرض السكري.
فيديو | د.عبدالعزيز العثمان: في #المملكة يتم بتر 10 أطراف يوميا بسبب مضاعفات مرض السكري#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/aQs3mvlTnB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 13, 2021
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