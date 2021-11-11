  استشاري: بتر 10 أقدم يوميًا بالمملكة بسبب مضاعفات “السكري” (فيديو)

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قال الدكتور عبدالعزيز العثمان، ‏‏‏‏‏أستاذ واستشاري التغذية السريرية، إن مرض السكري شهد ارتفاعا كبيرا جدا، فمنذ عام 1980 تضاعف الرقم إلى أربعة أضعاف.

وأضاف ‏‏‏‏‏أستاذ واستشاري التغذية السريرية، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “حصل كثير من المشكلات الكبيرة أدت إلى زيادة نسبة الوفيات بالسكري في العالم وصلت إلى لـ 80%، على الرغم من تقدم الأدوية والخدمات الطبية إلا أنه لازال من أكبر المسببات للوفاة، بالإضافة إلى مشكلات الفشل الكلوي، وأمراض العمي ، والجلطات الدماغية، وأمراض القلب والشرايين، والمشاكل العصبية”.

وأشار العثمان، إلى أنه في المملكة يتم بتر 10 أقدم أو أطراف يوميًا بسبب مضاعفات مرض السكري.