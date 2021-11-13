“شباب الجوف” يختتم فعاليات برنامج “التمكين الإبداعي للأفراد”

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اختتم مجلس شباب الجوف يوم الخميس 1443/4/6هـ، وبالتعاون مع مكتب الإبداع في صحة الجوف ،برنامج “التمكين الإبداعي للأفراد” للمدربة الأستاذة بيان الجنيدي مدير مكتب الإبداع بصحة الجوف ، وبالشراكة مع “أصغر علي” في مجمع الجوف بلازا بسكاكا .

وذكر الأمين العام لمجلس شباب الجوف مهند الهادي أن برنامج التمكين الإبداعي أحد البرامج التي تبني ثقافة الإبداع في ريادة الأعمال ، كما أنها تهتم بالتخطيط الاستراتيجي والجودة المقدمة في الأعمال وتعرّف المتدربين على أدوات الابتكار والتمكين الابداعي .

وأضاف الهادي “أن مجلس شباب الجوف قدم خلال الأشهر الماضية مجموعة من البرامج والفعاليات النوعية التي تهتم بالشباب ، وعقد عدد من الشراكات المجتمعية مع عدد من الجهات” . مما يؤكد تمكين الشباب بالأعمال والبرامج التي تقيمها هذه الجهات بمختلف توجهاتها الثقافية والرياضية والمجتمعية .

ونوّه الهادي بالدعم الكبير الذي يحظى به مجلس شباب الجوف من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ورئيس مجلس شباب الجوف ومتابعته المستمرة لبرامج المجلس وفعالياته .