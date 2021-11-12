التحالف: مقتل 186 عنصرًا إرهابيًا وتدمير 17 آلية حوثية خلال 24 ساعة

محررو المناطق:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تنفيذ 42 عملية استهداف للمليشيات الحوثية في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة.

وشدد التحالف على أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 186 عنصرًا من المليشيات وتدمير 17 آلية عسكرية في صرواح والبيضاء.

وكان التحالف قد أعلن أمس عن تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في صرواح والبيضا في مأرب.

وقال التحالف، في بيان الجمعة، أن العمليات أسفرت عن مقتل 105 إرهابيين وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية خلال 24 ساعة.

وبدعم من قوات التحالف، تقود قوات الجيش اليمني، طوال الأيام الماضية، معارك عنيفة لدحر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.