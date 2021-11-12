استشاري: مرضى السمنة والضغط معرضون للإصابة بالسكري بنسبة 80% (فيديو)

محررو المناطق:

قال الدكتور عبدالعزيز العثمان استشاري التغذية إن كل سمين في منطقة الخصر والبطن معرض للإصابة بمرض السكري بنسبة 80٪.

وأضاف استشاري التغذية لـبرنامج “120” على قناة “الإخبارية” أن الأشخاص الذين لديهم ارتفاع في ضغط الدم معرضون أيضا لمرض السكري.

فيديو | استشاري التغذية: كل سمين في منطقة الخصر والبطن معرض للإصابة بمرض السكري بنسبة 80٪#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/m4fwcrkVaB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 13, 2021

وتعد زيادة الوزن أو السمنة من عوامل الخطر للإصابة بمرض السكري، من النوع الثاني، حيث يعاني حوالي 85% من المصابين بالسكري من النوع الثاني من زيادة الوزن، فعندما تتناول سعرات حرارية زائدة، تتحول بنهاية الأمر إلى كميات عالية جدًا من الدهون، مخزنة في خلايا الجسم والتي تدور في مجرى الدم.