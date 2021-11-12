احدث الأخبار

الأرصاد تحذر: توسع الحالة المطرية بداية من الغد.. و3 مناطق الأكثر تأثرًا
أبرز المواد
 بسبب الأمطار.. إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين
محليات
 يتضمن 5 محاور.. انطلاق فعاليات منتدى قادة التطوع الصحي غدًا الأحد
محليات
 هل تزيد الحجامة من فعالية لقاحات “كورونا”؟.. “الصحة” توضح
أبرز المواد
 مستشار قانوني: قضايا الصلح والإعسار ستعفي من التكاليف القضائية
محليات
 عبر “الباركود”.. مهندسة تتوصل لابتكار جديد يساهم في تشخيص مرض السرطان
محليات
 خطوات استعراض الوثائق الشخصية الرسمية عبر “توكلنا”
محليات
 استشاري: مرضى السمنة والضغط معرضون للإصابة بالسكري بنسبة 80% (فيديو)
محليات
 اتحاد الكرة: انطلاق النسخة الأولى من دوري السيدات نوفمبر الجاري
أبرز المواد
 التحالف: مقتل 186 عنصرًا إرهابيًا وتدمير 17 آلية حوثية خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 “شباب الجوف” يختتم فعاليات برنامج “التمكين الإبداعي للأفراد”
منطقة الجوف
 استشاري: بتر 10 أطراف يوميًا بالمملكة بسبب مضاعفات “السكري” (فيديو)
أبرز المواد
الأرصاد تحذر: توسع الحالة المطرية بداية من الغد.. و3 مناطق الأكثر تأثرًا

الأرصاد تحذر: توسع الحالة المطرية بداية من الغد.. و3 مناطق الأكثر تأثرًا

أبرز المواد
بسبب الأمطار.. إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

بسبب الأمطار.. إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

محليات
يتضمن 5 محاور.. انطلاق فعاليات منتدى قادة التطوع الصحي غدًا الأحد

يتضمن 5 محاور.. انطلاق فعاليات منتدى قادة التطوع الصحي غدًا الأحد

محليات
هل تزيد الحجامة من فعالية لقاحات “كورونا”؟.. “الصحة” توضح

هل تزيد الحجامة من فعالية لقاحات “كورونا”؟.. “الصحة” توضح

أبرز المواد

استشاري: مرضى السمنة والضغط معرضون للإصابة بالسكري بنسبة 80% (فيديو)

استشاري: مرضى السمنة والضغط معرضون للإصابة بالسكري بنسبة 80% (فيديو)
مرضى السمنة والضغط
http://almnatiq.net/?p=1066288
محررو المناطق:

قال الدكتور عبدالعزيز العثمان استشاري التغذية إن كل سمين في منطقة الخصر والبطن معرض للإصابة بمرض السكري بنسبة 80٪.

وأضاف استشاري التغذية لـبرنامج “120” على قناة “الإخبارية”  أن الأشخاص الذين لديهم ارتفاع في ضغط الدم معرضون أيضا لمرض السكري.

وتعد زيادة الوزن أو السمنة من عوامل الخطر للإصابة بمرض السكري، من النوع الثاني، حيث يعاني حوالي 85% من المصابين بالسكري من النوع الثاني من زيادة الوزن، فعندما تتناول سعرات حرارية زائدة، تتحول بنهاية الأمر إلى كميات عالية جدًا من الدهون، مخزنة في خلايا الجسم والتي تدور في مجرى الدم.

روابط ذات صلة

استشاري يكشف عن 3 فحوصات يجب إجرائها في الصباح قبل الإفطار

استشاري يكشف عن 3 فحوصات يجب إجرائها في الصباح قبل الإفطار
لإنقاذ 422 مليون شخص حول العالم.. 6 حقائق للتعايش مع مرض السكري

لإنقاذ 422 مليون شخص حول العالم.. 6 حقائق للتعايش مع مرض السكري
استشاري يوضح مدى تأثير “السكري” على الشبكية والنظر (فيديو)

استشاري يوضح مدى تأثير “السكري” على الشبكية والنظر (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*