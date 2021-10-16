اتحاد الكرة: انطلاق النسخة الأولى من دوري السيدات نوفمبر الجاري

محررو المناطق:

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، عن اطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، في خطوة تأتي ضمن الخُطّة الزمنية التي وضعها الاتحاد في إطار برنامج دعم كرة القدم النسائية منذ عام 2017.

وسيُقام الدّوري الذي سينطلق في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى بمشاركة 16 فريقا، وستقام مبارياته في 3 مدن (الرياض ، جدة، الدمام) بتواجد 6 فرق من كل منطقة (باستثناء الدمام أربعة فرق) للعب بنظام الدوري من دورين على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.