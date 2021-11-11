عبر “الباركود”.. مهندسة تتوصل لابتكار جديد يساهم في تشخيص مرض السرطان

محررو المناطق:

نجحت مواطنة متخصصة في الهندسة الطبية الحيوية، طريقة سهلة تُساعد في تشخيص مرض السرطان.

وأوضحت المهندسة دانا السليمان في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الابتكار الجديد يعمل على ترجمة نتائج العينات السائلة مثل البول أو الدم وتحويلها لأنماط سهلة القراءة.

ونوهت إلى أنها نجحت في التوصل لهذا الابتكار من خلال الرموز الشريطية “باركود” الموجودة على السلع التجارية.

وشددت على أن ذلك يُساهم في إجراء فحوص السرطان على نطاق واسع مع مراقبة تطور المرض.