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خطوات استعراض الوثائق الشخصية الرسمية عبر “توكلنا”

خطوات استعراض الوثائق الشخصية الرسمية عبر “توكلنا”

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خطوات استعراض الوثائق الشخصية الرسمية عبر “توكلنا”

خطوات استعراض الوثائق الشخصية الرسمية عبر “توكلنا”
تطبيق توكلنا
http://almnatiq.net/?p=1066303
محررو المناطق

كشف تطبيق “توكلنا” عن طريقة استعراض الوثائق الشخصية الرسمية من خلال المحفظة الرقمية عبر التطبيق.

ونشر تطبيق “توكلنا” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” انفوجراف رصد فيه الخطوات التي يجب اتباعها لاستعراض الوثائق الشخصية.

وتابع أنه من خلال خدمة المحفظة الرقمية عبر “توكلنا” يمكن استعراض الوثائق الشخصية المسجلة في التطبيق.

يذكر أن تطبيق “توكلنا”، كان قد أعلن  الأربعاء الماضي أن سجل الأسرة جاري العمل على إضافته ضمن الوثائق الرقمية.

وأشار تطبيق “توكلنا” إلى أن سجل الأسرة سيظهر لمن قام بإصداره من الأحوال المدنية.

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