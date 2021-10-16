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مستشار قانوني: قضايا الصلح والإعسار ستعفي من التكاليف القضائية

مستشار قانوني: قضايا الصلح والإعسار ستعفي من التكاليف القضائية

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مستشار قانوني: قضايا الصلح والإعسار ستعفي من التكاليف القضائية

مستشار قانوني: قضايا الصلح والإعسار ستعفي من التكاليف القضائية
http://almnatiq.net/?p=1066309
محررو المناطق:

أكد المستشار القانوني فيصل الميموني، اليوم السبت، أن قضايا “الصلح” و”الإعسار” ستعفى من التكاليف القضائية المفروضة.

 

وقال الميموني في لقاء مع “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إنه يجب على الجميع توثيق عقودهم قبل وصولهم إلى مرحلة التقاضي.

 

وكانت وزارة العدل، قد كشفت مؤخرًا عن تحقيق مركز المصالحة نجاحات اجتماعية بالوصول إلى التوافق بين الأزواج في أكثر من 60 ألف طلب متعلق بقضايا الطلاق والحضانة والنفقة والزيارة.

 

وقالت الوزارة إن المركز نظر تلك الطلبات خلال الفترة من فبراير 2020 وحتى سبتمبر من العام الجاري 2021.

 

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