هل تزيد الحجامة من فعالية لقاحات “كورونا”؟.. “الصحة” توضح

محررو المناطق:

أكدت وزارة الصحة، عدم وجود دراسات علمية كافية تثبت أو تنفي مساعدة الحجامة في زيادة فعالية لقاحات “كورونا”.

وشددت على أنه لا يوجد أي رابط بين الحجامة ولقاح “كورونا”، في ظل عدم وجود توصيات طبية تمنع الحجامة بعد تلقي اللقاحات.

ولفتت إلى أنه لا توجد دراسات علمية تُحدد المدة اللازمة بين الحجامة ولقاح فيروس “كورونا”.

وكان المركز الوطني للطب البديل والتكميلي قد أكد عدم جدوى الحجامة في إخراج لقاح “كورونا” من الجسم بأي حال من الأحوال.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت منذ قليل عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 549192 حالة، كما تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 538201 حالة، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8811 حالة.