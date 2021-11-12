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بسبب الأمطار.. إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

بسبب الأمطار.. إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

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بسبب الأمطار.. إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين

بسبب الأمطار.. إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين
http://almnatiq.net/?p=1066318
محررو المناطق:

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية “911”  مساء اليوم عن إغلاق طريق الهدا احترازيًا بالاتجاهين، بسبب الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، واستمرار هطول الأمطار.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية عبر  حسابه الرسمي على موقع “تويتر” : نود التنبيه بأنه حرصا على سلامة الجميع تم إغلاق طريق الهدا احترازيا بالاتجاهين نتيجة لهطول الأمطار”.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس خلال الأيام القادمة، متوقعًا هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة والتي تستمر حتى الثلاثاء القادم.

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