يتضمن 5 محاور.. انطلاق فعاليات منتدى قادة التطوع الصحي غدًا الأحد

المناطق - واس:

أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق منتدى قادة التطوع الصحي غدا الأحد في العاصمة الرياض .

وينظم هذا المنتدى مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة ويستمر يومين، وذلك ضمن برنامج نمو لإعداد وتأهيل المتطوعين الصحيين “مسار تمكين قادة التطوع الصحي بالمملكة” .

يتضمن المنتدى خمسة محاور رئيسة تتمثل في التطوير المؤسسي لكيان التطوع الصحي، تطوير المهارات القيادية في التطوع الصحي، بناء الشراكات الفاعلة بالتطوع الصحي، استعراض تجارب ملهمة في التطوع الصحي، إضافة إلى قياس أثر التطوع الصحي.

ويستهدف المنتدى القادة المشاركين في برنامج نمو من خلال إطلاعهم على التجارب الملهمة في مجال التطوع الصحي، وتعريفهم بأهم المفاهيم المرتبطة بقيادة العمل التطوعي.

كما سيتم عرض أوراق عمل تخصصية، إضافة إلى تنفيذ الورش التدريبية، والجلسات الإستشارية، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والعالميين المتخصصين.