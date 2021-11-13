الأرصاد تحذر: توسع الحالة المطرية بداية من الغد.. و3 مناطق الأكثر تأثرًا

قال مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في المركز الوطني للأرصاد، عبد الرحمن الزهراني، إنه يتوقع أن تتأثر منطقة مكة المكرمة خاصة جدة بالحالة المطرية التي تشهدها أجزاء من المملكة.
وأوضح الزهراني في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن الحالة المطرية سوف تبدأ في التوسع اعتبارًا من الغد، لتشمل المناطق الداخلية بتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.
ونوه إلى أن تلك الحالة المطرية ستمتد إلى مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية.
فيديو | مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في مركز الأرصاد لـ #نشرة_النهار:
استمرار هطول الأمطار ليوم غد على منطقة #جدة.. وتوقعات أن تؤثر على العاصمة المقدسة و أجزاء من محافظة #الطائف #الإخبارية pic.twitter.com/kmhN7f6i76
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 13, 2021
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