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الأرصاد تحذر: توسع الحالة المطرية بداية من الغد.. و3 مناطق الأكثر تأثرًا

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الأرصاد تحذر: توسع الحالة المطرية بداية من الغد.. و3 مناطق الأكثر تأثرًا

الأرصاد تحذر: توسع الحالة المطرية بداية من الغد.. و3 مناطق الأكثر تأثرًا
أمطار
http://almnatiq.net/?p=1066322
محررو المناطق:

قال مدير إدارة الطوارئ والإنذار المبكر في المركز الوطني للأرصاد، عبد الرحمن الزهراني، إنه يتوقع أن تتأثر منطقة مكة المكرمة خاصة جدة بالحالة المطرية التي تشهدها أجزاء من المملكة.

 

وأوضح الزهراني في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن الحالة المطرية سوف تبدأ في التوسع اعتبارًا من الغد، لتشمل المناطق الداخلية بتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

 

ونوه إلى أن تلك الحالة المطرية ستمتد إلى مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية.

 

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