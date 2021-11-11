مستشار هيئة تطوير الشرقية: رصدنا عددًا كبيرًا من المواقع الأثرية بالمنطقة (فيديو)

المناطق ـ الشرقية:

كشف مستشار هيئة تطوير المنطقة الشرقية، خالد الفريدة، عن رصد عدد كبير من المباني والمواقع الأثرية في المنطقة.

وقال الفريدة في لقاء مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن منطقة وسط الهفوف ستصبح نقطة الجذب الرئيسة لجميع السياح في منطقة الأحساء.

فيديو | مستشار هيئة تطوير المنطقة الشرقية لـ #نشرة_النهار: رصدنا عددا كبيرا من المباني والمواقع الأثرية.. وستصبح منطقة وسط #الهفوف نقطة الجذب الرئيسة لجميع السياح في منطقة #الأحساء#الإخبارية pic.twitter.com/iEEszVgAVy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 13, 2021

وكانت هيئة التراث قد أعلنت استئناف عمليات المسح والتنقيب عن الآثار في مختلف مناطق المملكة، بعد توقفها العام الماضي بسبب تداعيات جائحة “كورونا”.

وأوضحت الهيئة، أن عمليات المسح والتنقيب ستتم بالشراكة مع عدد من البعثات الدولية من جامعات ومراكز بحثية عالمية مُتخصصة في المجال.