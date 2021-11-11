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مستشار هيئة تطوير الشرقية: رصدنا عددًا كبيرًا من المواقع الأثرية بالمنطقة (فيديو)

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مستشار هيئة تطوير الشرقية: رصدنا عددًا كبيرًا من المواقع الأثرية بالمنطقة (فيديو)

مستشار هيئة تطوير الشرقية: رصدنا عددًا كبيرًا من المواقع الأثرية بالمنطقة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066333
المناطق ـ الشرقية:

كشف مستشار هيئة تطوير المنطقة الشرقية، خالد الفريدة، عن رصد عدد كبير من المباني والمواقع الأثرية في المنطقة.

 

وقال الفريدة في لقاء مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن منطقة وسط الهفوف ستصبح نقطة الجذب الرئيسة لجميع السياح في منطقة الأحساء.

وكانت هيئة التراث قد أعلنت استئناف عمليات المسح والتنقيب عن الآثار في مختلف مناطق المملكة، بعد توقفها العام الماضي بسبب تداعيات جائحة “كورونا”.

 

وأوضحت الهيئة، أن عمليات المسح والتنقيب ستتم بالشراكة مع عدد من البعثات الدولية من جامعات ومراكز بحثية عالمية مُتخصصة في المجال.

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