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هطول أمطار متوسطة على محافظة أملج

هطول أمطار متوسطة على محافظة أملج
http://almnatiq.net/?p=1066336
المناطق - واس:

شهدت محافظة أملج اليوم  السبت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة شملت المحافظة والمراكز والهجر التابعة لها، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار .

وأعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي تبوك والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى منطقة مكة المكرمة ومرتفعات الباحة.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خلال فترة النهار على الأجزاء الغربية من مناطق الرياض، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خلال فترة المساء على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

 

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