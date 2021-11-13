4 تنبيهات من الصحة لمرضى الربو عند هطول الأمطار وهبوب الرياح

محررو المناطق:

وجهت وزارة الصحة اليوم السبت عدة نصائح لمرضى الربو عند هطول الأمطار وهبوب الرياح.

ونشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انفوجرافًا تضمن 4 تنبيهات لمرضى الربو في حالة سقوط الأمطار تمثلت في التي:

المطر والهواء البارد من مهيجات الربو لذلك يجب على مرضى الربو تجنبه قدر الإمكان، مع حمل بخاخ إسعافي (موسع الشعب) بشكل دائم.

عند الاضطرار للخروج حال هطول الأمطار، يجب تغطية الرأس والفم والأنف.

يجب أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه من قبل الطبيب.

جددت التأكيد على حمل البخاخ الإسعافي (موسع الشعب).

وأكدت الوزارة وجوب التوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حالة عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، وتفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو ازرقاق في أطراف الشفتين واللسان.