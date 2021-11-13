شرطة الشرقية تطيح بـ 3 أشخاص سرقوا كيابل محولات كهربائية

ألقت شرطة المنطقة الشرقية اليوم السبت القبض على 3 أشخاص سرقوا كيابل محولات كهربائية.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الاموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة الباطن من القبض على 3 مواطنين سرقوا كيابل كهربائية تابعة لمواقع إحدى الشركات.
وأشار المتحدث الإعلامي إلى أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
شرطة المنطقة الشرقية تقبض على (3) أشخاص سرقوا كيابل محولات كهربائية. pic.twitter.com/tIBN3zOjcp
— الأمن العام (@security_gov) November 13, 2021
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