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شرطة الشرقية تطيح بـ 3 أشخاص سرقوا كيابل محولات كهربائية

شرطة الشرقية تطيح بـ 3 أشخاص سرقوا كيابل محولات كهربائية

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شرطة الشرقية تطيح بـ 3 أشخاص سرقوا كيابل محولات كهربائية

شرطة الشرقية تطيح بـ 3 أشخاص سرقوا كيابل محولات كهربائية
http://almnatiq.net/?p=1066345
محررو المناطق:

ألقت شرطة المنطقة الشرقية اليوم السبت القبض على 3 أشخاص سرقوا كيابل محولات كهربائية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الاموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة الباطن من القبض على 3 مواطنين سرقوا كيابل كهربائية تابعة لمواقع إحدى الشركات.

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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