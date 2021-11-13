شرطة الشرقية تطيح بـ 3 أشخاص سرقوا كيابل محولات كهربائية

محررو المناطق:

ألقت شرطة المنطقة الشرقية اليوم السبت القبض على 3 أشخاص سرقوا كيابل محولات كهربائية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الاموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن شرطة محافظة الباطن من القبض على 3 مواطنين سرقوا كيابل كهربائية تابعة لمواقع إحدى الشركات.

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.