كائنان فطريان طليقان في الرياض.. و”الأمن البيئي” يصدر بيانًا توضيحًا

المناطق ـ الرياض:

باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي، بلاغًا عن وجود كائنين فطريين (ظبيا فلودير) طليقان في أحد أحياء مدينة الرياض.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إن القوات باشرت بلاغًا عن وجود كائنين فطريين (ظبيا فلودير)، طليقان في أحد أخياء مدينة الرياض.

وأشاد الرائد المالكي، بالدور المهم للمواطنين والمقيمين ومبادرتهم بالإبلاغ عن مخالفي نظام البيئة أو في حال مشاهدة كائنات فطرية قد تتعرض للتهديد على رقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.