إعلانات وهمية لجذب الضحايا.. الإطاحة بـ 3 أشخاص نفذوا عمليات نصب على المواطنين في الرياض

المناطق - واس:

أعلنت شرطة منطقة الرياض عن القبض على 3 أشخاص نفذوا عمليات نصبٍ واحتيال بنشر إعلاناتٍ وهمية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وتعقّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على (3) أشخاص، مقيمَين من الجنسية الأردنية، ومقيم من الجنسية الفلسطينية، نفذوا عمليات نصبٍ واحتيال بنشر إعلاناتٍ وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية لبيع سلع وبضائع يزعمون امتلاكها، والاستيلاء على مدفوعاتها من ضحاياهم.

وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.