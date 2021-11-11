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تدمير 3 أطقم قتالية ومدرعتين للمليشيات الحوثية جنوب مأرب

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تدمير 3 أطقم قتالية ومدرعتين للمليشيات الحوثية جنوب مأرب

تدمير 3 أطقم قتالية ومدرعتين للمليشيات الحوثية جنوب مأرب
تدمير 3 أطقم قتالية
http://almnatiq.net/?p=1066362
محررو المناطق:

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن تدمير 3 أطقم قتالية ومدرعتين للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مواقع متفرقة جنوب محافظة مارب.

وتخوض قوات الجيش مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية معارك عنيفة مستمرة لدحر المليشيات الحوثية الإيرانية في جبهات القتال جنوب محافظة مارب.

وأفاد المركز أن أبطال الجيش والمقاومة نفذوا هجومًا مباغتًا دحروا خلاله المليشيا الحوثية من عدة مواقع في جبهة حريب، كما شنت قوات الجيش قصفاً مكثفاً بالعيارات وبسلاح المدفعية استهدف مواقع وتجمعات المليشيا الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهة بيحان وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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