استشاري يحدد السبب الرئيسي لاستمرار جائحة كورونا إلى الآن (فيديو)

محررو المناطق:

أوضح مستشار العلاج الدوائي للأمراض المعدية ضرار بلعاوي، اليوم السبت، أبرز أسباب بقاء فيروس “كورونا”.

وقال بلعاوي في مداخلة مع قناة “العربية”، إن عدم العدالة في توزيع اللقاحات سبب رئيسي لبقاء الفيروس حتى الآن.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية، برنامجًا لضمان عدالة حصول البلدان الأشد فقرًا على لقاحات “كورونا”، وكذلك الاختبارات والعلاجات.

ويسعى البرنامج إلى تأمين الأدوية المضادة للفيروسات للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة مقابل 10 دولارات لكل دورة أدوية علاجية.