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الهلال الأحمر يُطلق دورة في القانون الدولي الإنساني

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الهلال الأحمر يُطلق دورة في القانون الدولي الإنساني

الهلال الأحمر يُطلق دورة في القانون الدولي الإنساني
http://almnatiq.net/?p=1066386
المناطق - واس:

تطلق هيئة الهلال الأحمر السعودي، غدًا الأحد، برنامج الدورة التأسيسية للقانون الدولي الإنساني في القاعة الرئيسة بمقر الهيئة.

 

وتشتمل الدورة على عدة موضوعات منها القانون الدولي الإنساني في الإسلام، ومفهوم القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ومصادره، والمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي والإنساني وأدوارها والنزاعات المسلحة (دولية وغير دولية)، ومبادئ القانون الدولي الإنساني والمفاهيم الأساسية ذات الصلة.

 

وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بمفهوم القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ومصادره، وتزويدهم بالمعارف المتعلقة بنطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني وآلية تنفيذه والمعارف المتصلة بالمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني.

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