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تقنية البنات بجدة تواصل استقبال طلبات البكالوريوس والدبلومات

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تقنية البنات بجدة تواصل استقبال طلبات البكالوريوس والدبلومات

تقنية البنات بجدة تواصل استقبال طلبات البكالوريوس والدبلومات
الكلية التقنية للبنات بجدة
http://almnatiq.net/?p=1066388
المناطق ـ مكة المكرمة:

واصلت الكلية التقنية للبنات بجدة، اليوم السبت، استقبال طلبات القبول في برنامج البكالوريوس المسائي المدفوع في تخصص الإدارة العامة.

 

وأكدت عميدة الكلية عفراء اللياتي، أن افتتاح تخصصات البكالوريوس والدبلوم المسائيين في الكلية يعد خطوة متقدمة نحو تطوير الراغبات في مواصلة تدريبهن والموظفات على رأس العمل، كما يعد إضافة مهنية في التخصصات المطلوبة على مستوى سوق العمل والعمل الحر.

 

وكشفت استعدادات الكلية لاستقبال طلبات القبول لخريجات الثانوية العامة ابتداءً من 16 ربيع الثاني في الدبلومات الصباحية لتخصصات تقنية الإدارة المكتبية، والمحاسبة، والتجارة الإلكترونية، وتقنية تصميم الأزياء، وتقنية خياطة الملابس، إضافة إلى العناية بالشعر، والعناية بالبشرة والماكياج.

 

وأوضحت أن الكلية تستقبل في ذات الفترة الراغبات في مواصلة الدبلوم المسائي المدفوع في تخصصات المحاسبة، والتجارة الإلكترونية، والعناية بالبشرة والمكياج، والعناية بالشعر.

 

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