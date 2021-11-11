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بمشاركة 120 غواصًا.. حملة تطوعية لتنظيف البحر بشاطئ نصف القمر في الشرقية

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بمشاركة 120 غواصًا.. حملة تطوعية لتنظيف البحر بشاطئ نصف القمر في الشرقية

بمشاركة 120 غواصًا.. حملة تطوعية لتنظيف البحر بشاطئ نصف القمر في الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1066391
المناطق ـ الشرقية:

تطوع 120 من الغواصين اليوم السبت، للمشاركة في الحملة التي نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلًا بمركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف بعنوان (شواطئنا جميلة) لتنظيف البحر في شاطئ نصف القمر على الشاطئ وتحت الماء.

وتهدف الحملة التي أسفرت عن رفع وإزلة ما يقارب ٥٠٠ كيلوغرام من النفايات والمخلفات البشرية من الشاطئ ومن تحت الماء إلى توعية المشاركين بالآثار الضارة الناتجة عن الأنشطة البشرية وإلقاء المخلفات بالبيئة البحرية.

وتستهدف الحملة، العمل على التقليل والحد من استخدام استهلاك المواد البلاستيكية، والحفاظ على الحياة البحرية والتنوع البيولوجي واستدامته للأجيال القادمة، وإزالة النفايات من الشواطئ وقيعان البحر، والحفاظ على الثروة الطبيعية التي تتمتع به شواطئ المنطقة.

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