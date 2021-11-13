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بعد الموافقة عليها.. هل تُغني علاجات كورونا عن اللقاحات المضادة للفيروس؟.. استشاري يجيب

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بعد الموافقة عليها.. هل تُغني علاجات كورونا عن اللقاحات المضادة للفيروس؟.. استشاري يجيب

بعد الموافقة عليها.. هل تُغني علاجات كورونا عن اللقاحات المضادة للفيروس؟.. استشاري يجيب
علاجات كورونا
http://almnatiq.net/?p=1066396
محررو المناطق

تحدث استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، عوض العُمري، عن أحدث العلاجات الخاصة بفيروس “كورونا”، مشيرًا إلى أن اللقاحات أثبتت فعالية كبيرة.

 

وأكد العمري خلال لقاء على قناة “mbc”، أن تطوير العلاجات الخاصة بفيروس كورونا لن يؤثر على إعطاء اللقاحات المضادة للفيروس خلال الفترة المقبلة.

 

ولفت إلى أن اللقاحات تعمل على منع الإصابة بالفيروس، ومن ثم فإن الاتجاه السائد حاليًا هو تطوير العلاجات واللقاحات معًا.

 

ونوه إلى أن أوروبا وافقت على علاجين لفيروس “كورونا”، و”فايزر” الأمريكية تنهي مرحلتها الأخيرة للتجارب.

 

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