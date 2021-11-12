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تفاصيل اجتماع  أمير جازان ‎مع جموع من المواطنين والمشايخ بمنزله (فيديو)

تفاصيل اجتماع  أمير جازان ‎مع جموع من المواطنين والمشايخ بمنزله (فيديو)

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تفاصيل اجتماع  أمير جازان ‎مع جموع من المواطنين والمشايخ بمنزله (فيديو)

تفاصيل اجتماع  أمير جازان ‎مع جموع من المواطنين والمشايخ بمنزله (فيديو)
أمير منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=1066409
محررو المناطق:

نشرت الصفحة الرسمية لإمارة منطقة جازان مقطع فيديو لاستقبال سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان جموعًا من المواطنين والمشايخ بمنزل سموه بمدينة جيزان، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

ورحب سمو أمير جازان بالجميع في هذه الجلسة المخصصة لبحث احتياجات المنطقة والمواطنين والموضوعات كافة التي تهم الوطن والمواطن.

وأكد سموه أهمية الإستراتيجيات التي أعلنها سمو ولي العهد ومنها مبادرة السعودية الخضراء وفتح مكاتب تنسيق بمناطق جازان والباحة والجوف تمهيدًا لإنشاء هيئات تطوير لهذه المناطق، مبرزا ما تزخر به المنطقة، إضافة لما يتم تنفيذه بها حاليا من مشروعات تنموية تزيد تكلفتها عن ١٤ مليار ريال ، وميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الذي يعد من أكبر الموانئ على مستوى العالم.

وأشار إلى أهمية الدور المناط بالمواطن في حفظ الأمن والأمان بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لكل ما فيه خيرالوطن ورفعته وعزته ، مبرزاً ما يتصف به أبناء هذا الوطن العزيز من وحدة في الصف واللحمة مع قيادته الرشيدة وما يحملونه من معانٍ كثيرة ومهمة لتوضيح العمق الحضاري والتاريخي والثقافي والإنساني لهذا الوطن ، وتعزيز قيم الولاء والانتماء له.

وألقى وكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر كلمة استعرض فيها جملة من الميز النسبية للمنطقة وما تجده هي وبقية المناطق من دعم ورعاية من ولاة الأمر – حفظهم الله-.

وجرى خلال الجلسة بحث الموضوعات التي تهم مختلف الجوانب التنموية والخدمية بالمنطقة، واستمع سمو أمير المنطقة وسمو نائبه إلى مداخلات ومشاركات عدد من المختصين والمعنيين والحضور .

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