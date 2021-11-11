احدث الأخبار

أمير عسير يكرم شقيقتين ساهمتا بتميز في إزالة التشوهات البصرية ببيشة (فيديو)
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يُضيف الجراد إلى قائمة الأغذية المُعتمدة
أبرز المواد
 تفاصيل اجتماع أمير جازان ‎مع جموع المواطنين والمشايخ بمنزله (فيديو)
منطقة جازان
 بعد ادعائه التعرض لابتزاز.. تحويل أحد مشاهير “سناب شات” إلى النيابة
أبرز المواد
 الهلال الأحمر يُطلق دورة في القانون الدولي الإنساني
محليات
 تقنية البنات بجدة تواصل استقبال طلبات البكالوريوس والدبلومات
منطقة مكة المكرمة
 بعد الموافقة عليها.. هل تُغني علاجات كورونا عن اللقاحات المضادة للفيروس؟.. استشاري يجيب
أبرز المواد
 بمشاركة 120 غواصًا.. حملة تطوعية لتنظيف البحر بشاطئ نصف القمر في الشرقية
المنطقة الشرقية
 تجهيز المعدات والآليات.. أمانة الأحساء تكشف خطة مواجهة الأمطار  
المنطقة الشرقية
 سرقة واعتداء ومخالفة لأمن الحدود.. 23 متهمًا في قبضة الأمن العام (فيديو)
أبرز المواد
 رسميًا.. السماح باستخدام السعة المقعدية الكاملة للحافلات داخل المدن
أبرز المواد
 مستشار هيئة تطوير الشرقية: رصدنا عددًا كبيرًا من المواقع الأثرية بالمنطقة (فيديو)
أبرز المواد
أمير عسير يكرم شقيقتين ساهمتا بتميز في إزالة التشوهات البصرية ببيشة (فيديو)

أمير عسير يكرم شقيقتين ساهمتا بتميز في إزالة التشوهات البصرية ببيشة (فيديو)

أبرز المواد
الاتحاد الأوروبي يُضيف الجراد إلى قائمة الأغذية المُعتمدة

الاتحاد الأوروبي يُضيف الجراد إلى قائمة الأغذية المُعتمدة

أبرز المواد
تفاصيل اجتماع أمير جازان ‎مع جموع المواطنين والمشايخ بمنزله (فيديو)

تفاصيل اجتماع أمير جازان ‎مع جموع المواطنين والمشايخ بمنزله (فيديو)

منطقة جازان
بعد ادعائه التعرض لابتزاز.. تحويل أحد مشاهير “سناب شات” إلى النيابة

بعد ادعائه التعرض لابتزاز.. تحويل أحد مشاهير “سناب شات” إلى النيابة

أبرز المواد

أمير عسير يكرم شقيقتين ساهمتا بتميز في إزالة التشوهات البصرية ببيشة (فيديو)

أمير عسير يكرم شقيقتين ساهمتا بتميز في إزالة التشوهات البصرية ببيشة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066425
محررو المناطق:

كرم الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير شقيقتين متطوعتين من محافظة بيشة، ساهمتا بتميز في إزالة التشوهات البصرية بالمحافظة.

وجاء تكريم الشقيقتين روابي وحنان ناصر القحطاني، لمبادراتهما التطوعية لإزالة التشوه في عدد من مشاريع البلدية في المحافظة، وذلك في مكتبه بديوان الإمارة، بحضور والدتهما وشقيقيهما.

وثمن الأمير تركي بن طلال، ماقامت به الفتاتان من مبادرات منذ تطوعهما للعمل في مبادرة نشامى الحي من خلال فرصتي “متعففون” ، و”أجمل إطلالة”، بالإضافة إلى مبادرتهما في إزالة التشوهات البصرية.

وأضاف أمير منطقة عسير أن ما قامت به الفتاتان يمثل فتيات وشباب المنطقة في مختلف محافظاتها، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات المستدامة وذات الأثر البعيد.

من جانبهما قدمت الفتاتان شكرهما وامتنانهما لسموه على استقباله وتكريمه، ودعمه المستمر لكل ما يتعلق بتطوير المنطقة، ويسهم في تميزها.

روابط ذات صلة

أمير عسير يدشن مركزا صحيا وفق الكود العمراني لتطوير الهيئة

أمير عسير يدشن مركزا صحيا وفق الكود العمراني لتطوير الهيئة
تكريم المدراء المتقاعدين والمنقولين خارج القطاع في تعليم شرق الدمام 

تكريم المدراء المتقاعدين والمنقولين خارج القطاع في تعليم شرق الدمام 
أمير عسير يقلد مساعد مدير الدفاع المدني وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق رتبهما الجديدة

أمير عسير يقلد مساعد مدير الدفاع المدني وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق رتبهما الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*