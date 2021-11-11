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إنجاز وطني جديد.. إجراء أول دراسة سريرية بالمملكة حول متلازمة “ميرس”

إنجاز وطني جديد.. إجراء أول دراسة سريرية بالمملكة حول متلازمة “ميرس”
متلازمة "ميرس"
http://almnatiq.net/?p=1066448
محررو المناطق:

أعلن مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك”، عن نتائج أولى دراساته السريرية الخاصة بفاعلية اللقاح المضاد لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية “ميرس”.

 

وخلصت نتائج المأمونية الخاصة بالدراسة إلى صفرية التأثير العكسي الخطير، و7% أعراض شديدة، و19% أعراض متوسطة، و74% أعراض خفيفة.

 

وأوضحت وزارة الحرس الوطني، أن تلك الدراسة تعد أول دراسة سريرية من المرحلة الأولى في المملكة.

 

ولفتت إلى أن الدراسة شارك فيها 24 متطوعًا تتراوح أعمارهم ما بين 21 إلى 46 سنة.

 

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