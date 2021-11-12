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مسؤول يوضح الاستثناءات التي لا يجوز فيها توثيق عقد الزواج إلكترونيًا (فيديو)

مسؤول يوضح الاستثناءات التي لا يجوز فيها توثيق عقد الزواج إلكترونيًا (فيديو)

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مسؤول يوضح الاستثناءات التي لا يجوز فيها توثيق عقد الزواج إلكترونيًا (فيديو)

مسؤول يوضح الاستثناءات التي لا يجوز فيها توثيق عقد الزواج إلكترونيًا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066451
محررو المناطق:

أوضح مساعد المشرف العام لشؤون التوثيق بوزارة العدل، إبراهيم المحطب، الاستثناءات التي لا يجوز فيها توثيق عقد الزواج إلكترونيًا.

 

وقال المحطب خلال حديثه مع “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن من بين تلك الاستثناءات هو مغادرة الولي للمملكة نظرًا لأي ظروف، حيث يتم تقديم طلب للوزارة وتنظر فيه وتعتمد الزواج.

 

وكان مصدر قد أكد مؤخرًا أن وزارة العدل ستلغي نظام البصمة في العقد الإلكتروني للزواج، وستعمل وفق آلية جديدة بهدف تطوير الخدمة وتقديمها للمستفيدين بشكل أفضل.

 

ويتضمن النظام الجديد لعقود النكاح، دخول الزوج على الرابط الإلكتروني، وتعبئة البيانات المطلوبة كافة، وتقديم الطلب من خلال منصة “أبشر”.

 

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