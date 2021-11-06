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“ما رأينا منه إلا كل خير”.. إعلاميون ينعون المصور الصحفي خالد الزهراني

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“ما رأينا منه إلا كل خير”.. إعلاميون ينعون المصور الصحفي خالد الزهراني

“ما رأينا منه إلا كل خير”.. إعلاميون ينعون المصور الصحفي خالد الزهراني
http://almnatiq.net/?p=1066453
محررو المناطق:

قدم عدد من الإعلاميين الرياضيين واجب العزاء في وفاة المصور الصحفي خالد الزهراني الذي توفي مساء أمس الجمعة.

وتصدر هشتاق #خالد_في_ذمه_الله موقع التواصل الاجتماعي توتير، حيث عبر زملائه ومحبيه عن حزنهم الشديد لرحيله داعين له بالرحمة والمغفرة.

وقال الإعلامي محمد الراجحي: “لا حول ولا قوة إلا بالله رحمة الله تغشاك يا خالد، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وأضاف الراجحي: “مَلَك الإبداع والأخلاق العالية حتى آخر تعاون بيننا ولم ينقطع بعدها التواصل والسؤال..أوجعنا فراقك نسأل الله أن يجمعنا بك في جنات النعيم، إنا لله وانا اليه راجعون”.

ونعى الصحفي عبد العزيز الزهراني المصور خالد الزهراني قائلًا: إنا لله وانا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله المصور الاتحادي “خالد الزهراني”، خبر أفجعني كثير”.

وتابع: “والله ما رأيت منه إلا كل خير ، قمة في الطيبة والأخلاق وصاحب ابتسامة مستمره.. كان كثير الاطمئنان والاتصال بي الله يرحمك ويغفر لك ادعوا له تكفون”.

وقال أحد زملائه المصورين: “زميلنا خالد الزهراني في ذمة الله.. اللهم اغفر له و ارحمه و تجاوز عنه.. كان نعم الأخ والصديق”.

 

وعبر الكاتب الصحفي وليد الزهراني عن حزنه لرحيل الشاب المصور قائلًا: “لاحول ولاقوة الا بالله خبر وفاة خالد الزهراني فاجعه نسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا اليه راجعون”.

وكان قد صلى جمع المصلين بعد عصر اليوم السبت صلاة الجنازة على المصور خالد الزهراني في مسجد عويض المطيري بجدة.

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