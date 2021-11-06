“ما رأينا منه إلا كل خير”.. إعلاميون ينعون المصور الصحفي خالد الزهراني

محررو المناطق:

قدم عدد من الإعلاميين الرياضيين واجب العزاء في وفاة المصور الصحفي خالد الزهراني الذي توفي مساء أمس الجمعة.

وتصدر هشتاق #خالد_في_ذمه_الله موقع التواصل الاجتماعي توتير، حيث عبر زملائه ومحبيه عن حزنهم الشديد لرحيله داعين له بالرحمة والمغفرة.

#خالد_في_ذمه_الله

لا حول ولا قوة الا بالله

رحمة الله تغشاك يا خالد..

نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته..

مَلَك الإبداع والأخلاق العالية حتى آخر تعاون بيننا ولم ينقطع بعدها التواصل والسؤال..

أوجعنا فراقك نسأل الله أن يجمعنا بك في جنات النعيم..

انا لله وانا اليه راجعون https://t.co/JLzqSWm44l pic.twitter.com/spZRWN7aV7 — محمد الراجحي (@MRajhi) November 13, 2021

وقال الإعلامي محمد الراجحي: “لا حول ولا قوة إلا بالله رحمة الله تغشاك يا خالد، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.

وأضاف الراجحي: “مَلَك الإبداع والأخلاق العالية حتى آخر تعاون بيننا ولم ينقطع بعدها التواصل والسؤال..أوجعنا فراقك نسأل الله أن يجمعنا بك في جنات النعيم، إنا لله وانا اليه راجعون”.

انا لله وانا اليه راجعون …

انتقل الى رحمة الله المصور الاتحادي "خالد الزهراني" اليوم ، خبر افجعني كثير والله ما رأيت منه الا كل خير ، قمة في الطيبه والاخلاق وصاحب ابتسامة مستمره💔😭 كان كثير الاطمئنان والاتصال بي الله يرحمك ويغفر لك ادعوا له تكفون💔💔😭#خالد_في_ذمه_الله pic.twitter.com/t6EHGKObjw — عبدالعزيز الزهراني ‏ (@abdulaziz__itti) November 12, 2021

ونعى الصحفي عبد العزيز الزهراني المصور خالد الزهراني قائلًا: إنا لله وانا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله المصور الاتحادي “خالد الزهراني”، خبر أفجعني كثير”.

وتابع: “والله ما رأيت منه إلا كل خير ، قمة في الطيبة والأخلاق وصاحب ابتسامة مستمره.. كان كثير الاطمئنان والاتصال بي الله يرحمك ويغفر لك ادعوا له تكفون”.

زميلنا خالد الزهراني في ذمة الله .. اللهم اغفر له و ارحمه و تجاوز عنه .. كان و نعم الأخ والصديق

#خالد_في_ذمه_الله pic.twitter.com/mZE10T2SVi — ياسر بخش | 📸 (@ysrb10) November 13, 2021

وقال أحد زملائه المصورين: “زميلنا خالد الزهراني في ذمة الله.. اللهم اغفر له و ارحمه و تجاوز عنه.. كان نعم الأخ والصديق”.

#خالد_في_ذمه_الله لاحول ولاقوة الا بالله خبر وفاة خالد الزهراني فاجعه نسال الله العلي القدير ان يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته .. انا لله وانا اليه راجعون 💔💔 pic.twitter.com/UnIVRb7l0S — وليد الزهراني (@wa_alzahrani) November 12, 2021

وعبر الكاتب الصحفي وليد الزهراني عن حزنه لرحيل الشاب المصور قائلًا: “لاحول ولاقوة الا بالله خبر وفاة خالد الزهراني فاجعه نسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا اليه راجعون”.

وكان قد صلى جمع المصلين بعد عصر اليوم السبت صلاة الجنازة على المصور خالد الزهراني في مسجد عويض المطيري بجدة.