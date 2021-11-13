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مسؤول بوزارة العدل يكشف تفاصيل إجراءات عقد الزواج إلكترونيًا (فيديو)

مسؤول بوزارة العدل يكشف تفاصيل إجراءات عقد الزواج إلكترونيًا (فيديو)

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مسؤول بوزارة العدل يكشف تفاصيل إجراءات عقد الزواج إلكترونيًا (فيديو)

مسؤول بوزارة العدل يكشف تفاصيل إجراءات عقد الزواج إلكترونيًا (فيديو)
عقد الزواج الكترونيًا
http://almnatiq.net/?p=1066463
محررو المناطق:

كشف إبراهيم المحطب مساعد المشرف العام لشؤون التوثيق بوزارة العدل تفاصيل إجراءات عقد الزواج إلكترونيًا ودور المأذون.

وقال المحطب لـ برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” إن خدمة العقد الإلكتروني للزواج تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أنه بعد هندسة الإجراءات تُقدم الخدمة بخطوات مسيرة تبدأ بتقديم البيانات الأساسية من قبل المستفدين، ثم بعد ذلك يتم إكمال النموذج التوثيقي بالكامل وتقديم الطلب.

وأشار إلى أنه بعد ذلك يتم التحقق من استيفاء كامل الشروط والمتطلبات النظامية والشرعية، من قبل فريق مختص بوزارة العدل في مدة لا تتجاوز يومين بحد أقصى، ومن ثم يتم المصادقة على العقد من جميع الأطراف وفي النهاية  يتم إصدار الوثيقة.

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