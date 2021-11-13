لقطات توثّق لحظة استهداف التحالف لآليات الحوثيين بصرواح والبيضاء

محررو المناطق:

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لقطات فيديو توثّق عمليات استهداف لآليات وعناصر المليشيا في صرواح والبيضاء خلال ال 24 ساعة الماضية.

وكان التحالف قد أعلن، اليوم السبت، تنفيذ 42 عملية استهداف للمليشيات الحوثية في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة.

وشدد التحالف على أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 186 عنصرًا من المليشيات وتدمير 17 آلية عسكرية في صرواح والبيضاء.

وبدعم من قوات التحالف، تقود قوات الجيش اليمني، طوال الأيام الماضية، معارك عنيفة لدحر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.