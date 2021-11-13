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التحصين ومستجدات اللقاح.. وزارتا “الصحة” و”الموارد البشرية” تكشفان الأحد مستجدات كورونا

التحصين ومستجدات اللقاح.. وزارتا “الصحة” و”الموارد البشرية” تكشفان الأحد مستجدات كورونا

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التحصين ومستجدات اللقاح.. وزارتا “الصحة” و”الموارد البشرية” تكشفان الأحد مستجدات كورونا

التحصين ومستجدات اللقاح.. وزارتا “الصحة” و”الموارد البشرية” تكشفان الأحد مستجدات كورونا
http://almnatiq.net/?p=1066471
محررو المناطق:

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021، مؤتمرًا صحفيًا حول مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للفيروس، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعبة الأستاذ سعد عبد الله آال حماد متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل، وكذلك التحصين في كلا من القطاعين العام والخاص.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت منذ قليل عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 549192 حالة، كما تم تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 538201 حالة، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8811 حالة.

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