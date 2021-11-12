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الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل البحرين للمشاركة باجتماع “وزراء داخلية التعاون”

الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل البحرين للمشاركة باجتماع “وزراء داخلية التعاون”

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الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل البحرين للمشاركة باجتماع “وزراء داخلية التعاون”

الأمير عبدالعزيز بن سعود يصل البحرين للمشاركة باجتماع “وزراء داخلية التعاون”
http://almnatiq.net/?p=1066475
المناطق - واس:

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إلى مملكة البحرين الشقيقة، اليوم، للمشاركة في الاجتماع الدوري الثامن والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كان في استقبال سموه لدى وصوله مطار البحرين الدولي، معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية البحرينية.

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