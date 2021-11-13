“الأرصاد” تستعرض مستجدات الحالة المطرية على المملكة وآليات التعامل معها

المناطق - واس:

استعرض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام اليوم آخر المستجدات بالحالة الجوية الماطرة على المملكة، والظواهر الجوية المحتملة المصاحبة لها، وذلك خلال اجتماع لجنة الأزمات والكوارث بالمركز.

واطلع الرئيس التنفيذي على دور الإدارات المختصة وما قدمته من إجراءات متعلقة بالحالة الجوية خاصة التوقعات، وبرامج التوعية والإعلام، والدعم اللوجستي، والتنسيق في سرعة إنجاز المعلومات.

كما ناقش الاجتماع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية ذات العلاقة وفقاً لآلية التعامل مع الظواهر الجوية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أهمية تحقيق أقصى درجات الدقة وإيصال المعلومات للجهات، وكذلك المجتمع وزيادة برامج التوعية، والحرص على الجاهزية الكاملة لإدارات المركز في مثل هذه الحالات، منوهاً بأن الحالة مازالت مستمرة على المناطق المتأثرة وتتطلب المتابعة على مدار الساعة.