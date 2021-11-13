بالصور والأسماء.. منح الجنسية السعودية لـ 3 من اللاعبين البارزين في كرة القدم

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احتوت قائمة الأسماء التي مُنحت الجنسية السعودية إثر صدور الموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الخميس الماضي، على ثلاثة من الأسماء البارزة في الرياضة، الذين كان لهم إسهامات واضحة في كرة القدم.

وشملت الأسماء، عبد الفتاح بن آدم بن أحمد محمد، لاعب كرة قدم محترف في دوري المحترفين بنادي النصر، من مواليد البلاد، ومثل المنتخب الوطني الأول في بعض المشاركات، وفقًا ما ذكرته مصادر خاصة لـ “الرياضية”.

وبحسب المصادر فقد ضمت القائمة مختار بن علي عبد الله شيخ لاعب كرة قدم محترف في دوري المحترفين في نادي النصر وهو من مواليد السعودية، وكان محترفًا في الدوري الإنجليزي في نادي تشيلسي، وساهم في تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020.

كما ضمت القائمة هارون بن موسى بن كمارا لاعب كرة القدم المحترف في صفوف نادي الاتحاد، وهو من مواليد المملكة، وسبق له تمثيل المنتخب الوطني على مستوى الشباب والأولمبي، كما تم اختياره أكثر من مرة لمعسكر المنتخب الأول.