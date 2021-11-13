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أمطار غزيرة وسحب هائلة جنوب وغرب أملج (فيديو)

أمطار غزيرة وسحب هائلة جنوب وغرب أملج (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1066500
محررو المناطق

شهد جنوب وغرب محافظة أملج بمنطقة تبوك مساء اليوم السبت هطول أمطار غزيرة وسحب هائلة.

ووثقت مقاطع فيديو لحظة سقوط  الأمطار، وهبوب الرياح الشديد في مناطق جنوب أملج.

ورصدت المشاهد أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار في الساعات المقبلة.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم، متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي تبوك والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى منطقة مكة المكرمة ومرتفعات الباحة.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خلال فترة النهار على الأجزاء الغربية من مناطق الرياض، حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خلال فترة المساء على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

 

 

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