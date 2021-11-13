أمطار غزيرة على أجزاء من أملج

فيديو يوثّق تأثير الأمطار الغزيرة على حركة المرور في طرق وشوارع أملج

المناطق ـ تبوك:

رصد مقطع فيديو، حجم الأمطار التي ضربت محافظة أملج بمنطقة تبوك مساء اليوم السبت، والتي كانت مصحوبة بسحب هائلة.

#أملج الآن بعد أمطار غزيرة تعرضت لها قبل قليل. عبر:

منصور الجهني pic.twitter.com/Zw7yaFfoLJ — العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) November 13, 2021

واستعرض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام اليوم آخر المستجدات بالحالة الجوية الماطرة على المملكة، والظواهر الجوية المحتملة المصاحبة لها، وذلك خلال اجتماع لجنة الأزمات والكوارث بالمركز.

واطلع الرئيس التنفيذي على دور الإدارات المختصة وما قدمته من إجراءات متعلقة بالحالة الجوية خاصة التوقعات، وبرامج التوعية والإعلام، والدعم اللوجستي، والتنسيق في سرعة إنجاز المعلومات.